C'è Juventus-Inter sul campo, c'è Juventus-Inter fuori dal campo. Nella weekend in cui le due squadre si giocano tanto, quasi tutto, in chiave scudetto, Beppe Marotta e Fabio Paratici annunciano un prossimo scontro anche sul mercato. Tanti gli obiettivi comuni e le piste incrociate, soprattutto italiane, perché la Juve punta nella prossima estate a ringiovanire la rosa e arricchirla di talenti made in Italy.



GLI OBIETTIVI - Lo scontro parte da Sandro Tonali, gioiello classe 2000 del Brescia, che la Juve segue da due anni e su cui vorrebbe mettere le mani in fretta, convincendo il patron Massimo Cellino con offerte e contropartite e con una base d’asta sicuramente non sotto i 20 milioni. Poi c’è Gaetano Castrovilli, che ha sorpreso tutti al primo anno di Serie A, sogna gli Europei e può approdare in un top club. Ma attenzione a Commisso, che già punta a una rivendita altissima. Infine, c’è Federico Chiesa, oggetto di mercato da un paio di sessioni almeno. Scontro totale, dal campo al mercato.