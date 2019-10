di Francesco Guerrieri

C'eravamo tanto amati. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono stati fianco a fianco per 14 anni, dalla Sampdoria alla Juve. Domenica sera si ritroveranno da avversari nel big match dei bianconeri contro l'Inter, dove Marotta è amministratore delegato. Fino a dicembre 2018 erano la coppia-gol del mercato: come Del Piero e Trezeguet, come Higuain e Ronaldo.



RONALDO - Quello di Cristiano è stato il colpo più importante della carriera di Paratici. A inizio giugno pianificano il colpo con una riunione alla quale però Marotta non prende parte, e forse l'acquisti di CR7 è stato quello che lo ha definitivamente allontanato dal club bianconero; anche se l'attuale ds della Juve ha spiegato: "Non era mai stato contrario all'arrivo del portoghese".



LA SVOLTA - La svolta per Paratici arrivò nel 2014, quando lascia il Brindisi e il calcio giocato ed entra nella Samp come capo degli osservatori. Lì incontra Marotta, e rimarranno fianco a fianco per una vita.



TEVEZ - Paratici lavorava sullo scouting e individuava i profili da prendere, Marotta curava la parte delle trattative. Il mix perfetto. L'affare più complicato che hanno portato a termine è stato quello di Carlos Tevez. La squadra veniva da una stagione negativa e bisognava rilanciarla con un colpo da novanta, nonostante la mancata qualificazione in Champions. Paratici aveva individuato l'acquisto giusto, Marotta si era seduto a tavolino per trattare con il Manchester City. Operazione lunga e complessa, che dopo qualche mese è andata in porto grazie al lavoro della coppia d'oro.



L'ADDIO - Poi la rottura nel dicembre scorso: Marotta passa all'Inter dove diventa amministratore delegato, Paratici gestisce il mercato della Juve in prima fila. Dopo aver studiato e osservato le mosse del suo mentore per anni, ha conquistato la fiducia del club ed è diventato il nuovo direttore sportivo bianconero. I due di nuovo seduti al tavolo delle trattative, stavolta uno da una parte e l'altro dal lato opposto: Icardi, Dybala, Lukaku... tanti nomi sul piatto, zero affari. Anche perché non è che si siano lasciati benissimo. Domenica è tempo di scendere in campo: Inter contro Juve, Marotta contro Paratici. Conte e Sarri metteranno in campo gli acquisti messi a segno dai due dirigenti per i rispettivi club. E sarà una sfida nella sfida.