Lukaku, Chiesa e non solo. Il testa a testa di mercato tra Juve e Inter riguarda anche un difensore. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Fabio Paratici e Beppe Marotta si sfideranno anche per Matteo Darmian che la prossima estate va in scadenza con il Manchester United. Il contratto dell'ex terzino del Toro scade nel 2020 e la prossima estate lascerà l'Inghilterra a parametro zero. Entrambi i dirigenti l'hanno messo nel mirino per rinforzare la squadra nella prossima stagione.