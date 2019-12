La sfida tra Juve e Inter è ormai a tutto tondo. Dal campo al mercato dove già da gennaio gli ex amici Fabio Paratici e Beppe Marotta si contenderanno alcuni nomi. Il primo è senza dubbio quello di Arturo Vidal anche se la stessa Juve ha smentito la telefonata con il Barcellona emersa nelle ultime ore. Un altro obiettivo comune per gennaio è l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud già allenato sia da Sarri che da Conte proprio a Londra. In estate poi la sfida si sposterà su Chiesa, Tonali e Kulusevski anche se Marotta sta cercando di anticipare la concorrenza (Juve compresa) chiudendo l'affare già il prossimo mese in vista dell'estate.