Marotta: 'Paratici al Milan? Non mi fa nessun effetto. Triplete possibile? Il nostro obiettivo...'

Le parole di Marotta su Paratici al Milan

Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Milan,ha parlato anche della possibilità che, con cui ha collaborato a lungo e proficuamente alla Juventus, diventi direttore sportivo del club rossonero, storico rivale dei nerazzurri (uno scenario che sostanzialmente è solo da ufficializzare, alla luce dell' accordo verbale tra le parti raggiunto nelle scorse ore durante un incontro a Londra).– "Nessunissimo effetto, non so cosa faranno al Milan, non sono situazioni che mi riguardano quindi decideranno loro al meglio".

– "Io non parlo di Triplete, l’obiettivo primo era essere presente in tutti questi obiettivi a questo punto. Oggi inizia il primo test, con la gara di ritorno che decreterà la finalista. Siamo contenti di recitare da protagonisti".