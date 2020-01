Il direttore generale dell'Inter Beppe Marotta parla di mercato a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Cagliari: "Dobbiamo giocare con la stessa convinzione e determinazione, i nuovi arrivi sono profili di professionisti importanti, bisogna riservare loro il giusto tempo di ambientamento. Le dichiarazioni di Conte sono realistiche e normali. Fanno parte di una dinamica comunicativa normale di un allenatore molto preparato. Eriksen? Non ci nascondiamo dietro un dito, sapete tutti che da tempo stiamo negoziando con il Tottenham l'acquisizione dei diritti che scadono il 30 giugno di quest'anno. Sono ottimista, spero che si possa concludere il più in fretta possibile, come sapete il mercato si chiude venerdì, siamo fiduciosi che tutto si possa risolvere nei prossimi giorni".