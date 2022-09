Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha rialsciato delle dichiarazioni anche su quelli che sono gli obiettivi stagionali dei nerazzurri.'La seconda stella sarebbe un sogno che secondo me può essere realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo. Abbiamo avversari forti, ma questo non ci deve assolutamente destabilizzare e spaventare. Alla fine vincerà la squadra migliore: se saremo noi bene, se non saremo noi dovremo fare il nostro dovere fino in fondo'.