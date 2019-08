Beppe Marotta non fa sconti per Mauro Icardi. Il braccio di ferro tra la società nerazzurra e il calciatore argentino coinvolge anche la Juventus che spera di poter tentare l'affondo negli ultimi giorni di mercato quando il club nerazzurro sarà costretto a cedere in qualche modo l'attaccante argentino. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tuttavia, Marotta ha già avvisato la Juve che in caso di offerta last-minute non ci saranno sconti. L'Inter ha già accettato la proposta da 65 milioni di euro del Napoli ma Icardi ha declinato (almeno per ora) l'offerta degli azzurri. Vuole restare all'Inter e solo la Juve può convincerlo a cambiare idea.



NODO CESSIONI - I bianconeri, dal canto loro, non possono tentare l'affondo decisivo con tutti gli attaccanti ancora presenti in rosa. Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala sono sempre nella rosa di Maurizio Sarri e se nessuno se ne andrà entro il 2 settembre i bianconeri non avranno spazio per un nuovo ingresso in squadra. Marotta intanto ha già fatto sapere di non ammettere sconti. La cifra per Icardi, anzi, potrà salire negli ultimi giorni di mercato, da 65 a 70 milioni di euro. La Juve (che ha lasciato libera la maglia numero 9) è avvisata.