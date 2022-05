Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Juve-Inter.



FINALE - "La Coppa Italia è un trofeo tra i più importanti in Italia e in Europa, l'approccio è per ottenere il massimo. Questo trofeo manca da undici anni e c'è tanta ambizione, pur sapendo che è anche un derby d'Italia e le motivazioni devono essere ancora più forti".



DYBALA-LAUTARO - "Se guardiamo le statistiche del campionato noi siamo il miglior attacco, i nostri attaccanti sono frequenti all'appuntamento del gol, Lautaro è uno di questi. Siamo felici e contenti di loro, per ora ce li teniamo stretti e vorremmo continuare con loro".



MARGINI DI CRESCITA - "Tutti possono migliorare finchè non smettono. Anche questa sera è un accrescimento per tutta la rosa, in un momento concitato della stagione perchè c'è anche la partita con il Cagliari in cui ci si gioca una posta importante. Questi avvenimenti fanno bene a tutti, squadra, proprietà, tifosi, vanno considerati un momento di crescita anche per la nuova stagione".



UN SOLO TROFEO? - "Siamo concentrati su quello di stasera, una competizione storica e di grande valore, dopodichè ci sarà domenica e alla fine del campionato faremo un consuntivo. Il bilancio sembra positivo ma lo sarà ancora di più se riusciremo a centrare gli obiettivi più importanti. L'Inter è tornata competitiva dopo anni di oscuramento, è cambiata anche la visione intorno alla squadra e alla società. Prima si faceva fatica a portare i giocatori, adesso c'è un brand che facilita i movimenti in entrata, anche in un caso come quello di Perisic. Da parte nostra c'è la volontà di continuare con Perisic, poi per quanto riguarda l'aspetto economico ci sarà il buonsenso di trovare un accordo che soddisfi tutti".