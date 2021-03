Beppe Marotta è stato ricoverato per Covid. L'Inter questa sera non scnederà in campo con il Sassuolo e può tirare un sospiro di sollievo enorme. Il dirigente è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero dell'11 marzo a causa del coronavirus. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni sono in netto miglioramento e ha lasciato la clinica Humanitas di Rozzano dove era stato ricoverato una decina di giorni fa. L'AD tornerà presto al suo lavoro e a lui, e a chi gli sta vicino, l'augurio è di pronta negatività. Al momento, all'Inter ci sono quattro casi tra i giocatori: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino.