A pochi minuti dell’andata dei sedicesimi di Europa League tra Ludogorets e Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Voglia di arrivare fino in fondo? Senza dubbio. Il blasone dell'Inter è tale per cui deve giocare ogni competizione con la massima determinazione per ottenere il massimo risultato”



SU ERIKSEN – “Il desiderio di vederlo è nostro e di tutti i tifosi, ma diciamo che l'allenatore ha le capacità di valutare il momento di inserimento dei giocatori. Non ci sono dubbi che sia il momento di utilizzarlo, la stagione è talmente piena di partita che semmai il problema potrebbe essere contrario. Non ci sono titolari ma co-titolari, l'allenatore che vede quotidianamente i giocatori li utilizza al meglio”



SU HANDANOVIC – “È in fase di recupero da questo problema da trauma alla mano. Ci vorrà ancora qualche giorno, è una valutazione che spetta ai medici



SU LAUTARO – “Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona? Nessun fastidio, credo che sia motivo d'orgoglio per il ragazzo, per la società e per chi l'ha portato all'Inter. Il fatto che Messi elogi un suo connazionale significa che vede in lui qualità per considerarlo un suo erede. È motivo d'orgoglio di orgoglio per noi e di sprono per lui, è giovane e può migliorare. L'aver davanti un campione come Messi non può che essergli d'aiuto".