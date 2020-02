Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio del derby di Milano. Ecco le sue parole.



SUL DERBY - "Vedo un ulteriore step da superare, un percorso che abbiamo iniziato questa anno, ma per adesso non abbiamo aggiunto alcun obiettivo. Dobbiamo dare il massimo delle nostre possibilità”.



SULLO SCUDETTO - "Siamo concentrati sulla partita di stasera, dobbiamo guardare il nostro cammino. Giochiamo un derby, sarà un esame importante; è una partita molto sentita dalle tifoserie al di là della classifica e dobbiamo dare una risposta alla nostra crescita. Stiamo facendo bene, siamo ottimisti per il futuro, l'allenatore sta dando una sua impronta".



SULL'IPOTESI MESSI - "Messi in difficoltà con il Barcellona, può arrivare? Non rispondo (e sorride ndr)".