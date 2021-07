Le parole di Beppe Marotta, in rappresentanza dell'Inter alla cerimonia dei calendari della prossima Serie A su Dazn:

PIU' FORTE - "La stagione parte come sempre, con il pronostico iniziale che ha sempre le squadre favorite e con le outsider pronte ad entrare. A differenza della Champions in Serie A vince sempre la squadra più forte"



SUBITO FORTE - "L'esperienza mi insegna che tutti gli avversari all'inizio hanno lo stesso valore. Bisogna approcciare fin dalle prime battute al meglio. Poi all'inizio del girone di ritorno vedremo quali saranno davvero i valori".



INZAGHI - "Quando Simone ha iniziato a fare l'allenatore nelle giovanili della Lazio ha avuto la fiducia del club. Merito loro che lo hanno svezzato, io ora raccolgo i frutti del loro lavoro"



CONTE - "Conte è il passato, bisogna guardare avanti. Sono cose che nel calcio succedono. Ora partiamo con una nuova adrenalina".



HAKIMI - "Un bel rebus, Hakimi è un ottimo giocatore e non sarà facile sostituirlo. Servirà creatività".