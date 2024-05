Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A nel programma Storie di Serie A, il vice presidente dell'Javierha detto la sua anche sull'ormai famosa. Ecco il suo commento: "Questo fa ridere: quando vedi una squadra che ha dominato dall’inizio alla fine c’è poco da dire. Ciclo? Dovremo rimanere competitivi, cogliendo le opportunità per aggiungere giocatori funzionali. L’obiettivo del prossimo anno sarà difendere la seconda stella e andare più avanti possibile anche in Champions League. Ci sarà anche il Mondiale per Club, avremo bisogno di una rosa ampia".