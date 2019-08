Polemica social in casa Inter, nonostante l'ottima prestazione disputata nel pomeriggio in casa del Tottenham, con la vittoria dei nerazzurri ai rigori per 5-4: Radja, in procinto di essere ceduto in prestito al Cagliari, aveva già fatto capire di non essere particolarmente gradito alla dirigenza meneghina. Questa volta il belga ha preferito esprimersi via Twitter. Giuseppe Francavilla, tifoso dell'Inter, ha espresso il proprio parere sull'addio dell'ex Roma: "Dispiace dopo solo un anno. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te. Spero di rivederti all'Inter il prossimo anno senza gobbi".