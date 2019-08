, spessoperde la cognizione del suo ruolo. Moglie certo, soubrette sicuramente, ma ancor più procuratrice: quanti agenti hanno la possibilità, ogni settimana, di monopolizzare l'attenzione dei media per fare le ragioni del proprio assistito in diretta televisiva?. Fuor da noi far della morale sulle abitudini, seppur inusuali, della famiglia Icardi, Beppe Marotta ha voluto ribadire ancora una volta quale sia la posizione dell'Inter nei confronti del suo ex capitano. Insomma,, dopo che, costantemente, la coppia Icardi prova a togliergliele. E così, mentre l'Inter si apprestava al suo esordio in campionato, Marotta ha sparato fuoco ai microfoni di Dazn Dopo un mese abbondante di Guerra Fredda,. Le esigenze dell'uno potrebbero fare comodo all'altro e così, come si fa in casi estremi, pur di levarsi il problema Wanda (ah vero, c'è anche Maurito) Marotta potrebbe riprendere in mano il telefono per quella chiamata che, però, Paratici teme quasi di ricevere. Infatti, se l'Inter ha le sue gatte da pelare,. Problemi diversi, in un certo senso meno snervanti, ma pur sempre problemi.Oggi infatti, potrebbe esserci una svolta dopo il riavvicinamento del Milan per Demiral. I rossoneri hanno smentito un incontro (Sky Sport),può contare come il due di briscola. Fatto sta che i rossoneri inseguono, insieme a tante altre, il centrale turco da inizio mercato e sarebbero disposti a mettere sul piatto 35 milioni di euro., ma che complicherebbe soprattutto il rapporto con la piazza - stravede per Demiral - oltreché ammettere la resa verso un mercato in uscita che....non esce. Così, Marotta e Paratici si riallineerebbero, presi entrambi da una sorta di disperazione nervosa: il primo di toglierebbe il problema Icardi - tutto di guadagnato - il secondo invece,, potrebbe portare a casa un centravanti di tutto rispetto. Wanda permettendo.