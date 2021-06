Beppe Marotta, dal palco del Grand Hotel Rimini dove si sta tenendo la cerimonia d'apertura del calciomercato, ha parlato di presente e passato.



IL RICORDO - “L'operazione più grande? L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni più 10 di bonus e prendemmo Higuain. Quella è l'operazione più importante, anche perché Pogba l'avevamo preso a parametro zero e quindi quella è diventata la più grande e reale plusvalenza mai vista”. MODELLO DIVERSO - "​Oggi siamo davanti a un modello di riferimento cambiato. Prima con Berlusconi, Moratti o Sensi l'unico obiettivo era vincere e dopo c'era l'allineamento di bilancio. Oggi la situazione si è capovolta, oggi è riconducibile a un modello di business. La famiglia Zhang è arrivata a Milano con entusiasmo, ha tirato fuori 600 milioni ma dopo la crisi per il Covid anche noi dobbiamo anteporre questo modello di business agli altri discorsi”.