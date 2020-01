L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto questa sera a Radio Rai,. Ecco le sue parole: "Se due anni fa mi sarei immaginato di essere primo in classifica con l'Inter? No, è la bellezza del calcio, fa parte dell'imprevedibile".



SU VIDAL - "Dipende da tanti fattori, non nascondo che per noi è un giocatore importante. L'allenatore del Barcellona è a rischio, se dovesse cambiare tecnico non so cosa potrebbe succedere"..



SUL TITOLO DI CAMPIONE D'INVERNO - "Non so chi sarà campione, il titolo è un momento transitorio. Conta arrivare in fondo, l'Inter può vincere lo scudetto se la Juve lo perde".