Getty Images

Marotta: 'Juventus? Sono orgoglioso di quanto fatto in un aspetto'

un' ora fa



Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha affrontato il tema delle seconde squadre in un’intervista rilasciata a Il Foglio Sportivo, sottolineando con orgoglio il proprio ruolo pionieristico nel progetto avviato anni fa dalla Juventus.



“Sono molto orgoglioso: l’esperimento delle seconde squadre alla Juventus è nato sotto la mia gestione e, con il tempo, ha dato i suoi frutti”. Marotta ha evidenziato come il valore di questo modello vada ben oltre l’aspetto economico: “C’è una valenza sportiva fondamentale. Considerando che oggi è sempre più necessario avere rose numerose, la seconda squadra rappresenta un serbatoio prezioso da cui attingere. È indispensabile, anche perché il sistema attuale prevede un salto diretto tra Under 19 e prima squadra, un divario che nei grandi club è molto difficile da colmare”.