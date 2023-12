, a Sky Sport, parla così dal Gran Galà del Calcio."Abbiamo raggiunto un livello di consapevolezza, maturità, autorevolezza. Depone per una squadra che affronta a viso aperto gli avversari. Ci sono giocatori che emergono, giocatori anche esperti, con i giovani creano un mix di squadra che può essere protagonista. Inter più forte? Con molta umiltà disegnato modello vincente con giocatori, staff, tutti abbiamo un concetto di deleghe molto ampio. Comune denominatore: trovare giocatori importanti, essere vicini. In un club, con coesione e obiettivo unico, deve essere tutto rilevante. Colpo a gennaio? Il gruppo è molto omogeneo. In ogni ruolo c'è un giocatore importante, molto eclettico, Carlos Augusto ieri è un esempio. L'allenatore ha a disposizione giocatori importanti, lui è molto intuitivo, ha raggiunto un livello molto valido dal punto di vista professionale. Tutto fa sì che ci sia una squadra, un gruppo che lavora con grandi intenti per raggiungere obiettivi importanti. Il gruppo è forte, non ci sono lacune importanti. Come sapete non è facile trovare quelle opportunità che si trovano nel mercato estivo. Non faremo colpi sconvolgenti. Vedremo se collocare in prestito qualche giocatore se vorranno andare via. Ma sottolineo che chi è a disposizione è importante e rispondono alle indicazioni"- "Juve reale avversaria? Credo di sì. Sia perché ha il vantaggio di non avere competizioni in settimana e di pianificare la preparazione, ma soprattutto nell'incorrere negli infortuni, numerosi in Italia e all'estero. Ha poi un allenatore che sta cercando di dare il massimo. Ma è presto dire le squadre. Siamo primi noi e loro secondi. Ma ci sono altre squadre, si vedono campionati dove si recupera velocemente".