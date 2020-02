A Sky Sport prima del match di Europa League tra Inter e Ludogorets, ha parlato l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. Molti i temi toccati dall'ex dirigente della Juve. Ecco le sue parole: "È un’atmosfera surreale, il pubblico è fondamentale e senza diminuisce l’emozione. Esiste però un decreto legge che impone le porte chiuse, perciò sono d'accordo con Andrea Agnelli: bisogna tutelare la salute di tutti. Conte su Inter-Juve? La sta vivendo come una normale partita di campionato, vuole dare il massimo e ricevere il massimo dai suoi calciatori. È una partita non fondamentale ma importante”.



"Eriksen? Conosciamo tutti il calciatore, è stata un’opportunità invitante del mercato di gennaio e l’abbiamo colta. Poi giustamente Conte è prudente e inserisce i calciatori gradualmente al di là del valore. Handanovic? Si sta avviando alla completa guarigione, poi sta al tecnico scegliere l’undici titolare.

Il riscontro radiografico ha accertato che la frattura si è ridotta. Differenza tra Champions ed Europa League? Cambiano contenuti, ma non motivazioni: devono essere ugualmente alte. Atmosfera surreale, aumentano nostre difficoltà ma ci adeguiamo"