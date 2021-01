Beppe Marotta, a Sky Sport, presenta Inter-Juve.



INTER COME LA JUVE? - "Posso parlare dell'Inter adesso ed è giusto farlo: credo sia tra le più importanti. Parla la storia, parlano i trofei. C'è stato un periodo di transizione, vogliamo tornare in alto dove ci porta la storia. Questa sfida ha un valore importante in termini di prestigio. E' il derby d'Italia e significa molto. Dare il massimo, è il primo obbligo. Subordine, fare risultato".



QUESTIONI SOCIETARIE - "C'è trattativa per la cessione? Posso tranquillizzare tutti, l'Inter andrà avanti nella sua stabilità. Io che rappresento il management, tutti ci stiamo adoperando per garantire la tranquillità ai giocatori. Stanno valutando le situazioni, appartiene a loro e io non sono in grado di esprimere un parere concreto. Dico solo che sono coscienti di valutare che cos'è stata l'Inter, che cos'è e cosa sarà. Una grande società. Nella loro tranquillità, è giusto che procedano in questo modo".



CONTE ALLA SQUADRA - "Non so cos'ha detto il tecnico. Se me lo immagino? Posso dire che noi, come dirigenti, siamo stati vicini questa settimana. Abbiamo visto l'intensità del lavoro, com'è stata preparata questa partita. Sono certo che sarà una gran bella partita da parte nostra. I discorsi si sanno: quando si affrontano certi avversari, le motivazioni hanno valore importante. Oltre a ciò che rappresenta a livello tecnico".



LA PIU' SENTITA - "Credo che sia ancora una partita interlocutoria nella stagione. Ha un ruolo importante, è prestigiosa. I tifosi aspettano di poter gioire, di vedere la squadra giocare bene e in modo redditizio. Ma ci sono ancora tanti punti a disposizione, tanto da giocare, si rischia di scivolare dove dal punto di vista della vigilia si viene accreditati con facilità. Può dare un significato, questa partita. Anche nell'ambito della prestazione".



ERIKSEN - "Noi abbiamo recepito quelle che sono state indicazioni, linee guida della società. Non possiamo fare investimenti, non ci sarà nulla di importante. Noi e Conte abbiamo ribadito che questo gruppo va rispettato per il lavoro e i risultati. Di conseguenza c'è probabilità che si vada avanti così. Ausilio sta lavorando per Eriksen, quando ci sarà qualcosa di concreto vi informeremo".