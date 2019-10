Beppe Marotta, ad dell'Inter, parla a Sky Sport prima della sfida con la Juve: "Conte ho visto Conte prima della partita? E' il solito Conte del prepartita, carico al massimo. E' una partita importante non tanto per la classifica ma perché è un esame dopo un ruolino di marcia inaspettato e molto positivo.Oggi è una partita importante, spero sia un spot importante per tutto il movimento, mi auguro di fare bene"."E' una partita importante, la favorita è la Juve ma noi contiamo sulle nostre forze. Siamo primi e vogliamo continuare a starci, le motivazioni sono alte. La storia non si può cancellare. Per entrambi c'è stata una bella storia alla Juve ma ora guardiamo al presente e al futuro, crediamo che questa sia la strada giusta anche grazie agli investimenti fatti".