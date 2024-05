Beppe Marotta e un commento sulla Juventus. Arrivato a Roma per partecipare a diversi eventi nel giorno della finale di Coppa Italia, l'ad dell'Inter vedrà questa sera la sfida tra Atalanta e Juve, che assegnerà la coppa questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Una gara che i nerazzurri non disputeranno vista la sconfitta agli ottavi di finale contro il Bologna. L’Inter sarà comunque spettatrice interessata della partita, visto che l'avversario della semifinale di Supercoppa arriverà proprio dalla gara di questa sera. Ma Marotta ai microfoni dei presenti non si è sbilanciato: "Un pronostico per la finale di Coppa Italia? Siamo spettatori!".