L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita di Juve-Inter e lo ha fatto ai microfoni di DAZN



SULLA GARA - 'Sarà una partita emozionante per tutto lo sport e per tutto il calcio. Sono due squadre che hanno fatto la storia. Oggi veniamo da un percorso straordinario fino a gennaio e non brillante nell'ultimo mese, questo fa parte del gioco. Inzaghi gode assolutamente della nostra stima e continueremo con lui, anche se è stato criticato recentemente. Abbiamo avuto tutti il modo di valutarlo, bisogna riprenderci da questo momento di appannaggio'.



SU DYBALA - 'E' evidente che la circostanza lo porta accanto a me perchè ho condiviso con lui molte stagioni ma non posso permettermi di entrare nelle dinamiche che non hanno portato al rinnovo. Noi abbiamo un reparto di attacco che rispecchia le nostre esigenze, sinceramenete questo reparto oggi non ci preoccupa. Ne prendiamo atto ma non credo che sia l'unico svincolato, sono le dinamiche del mondo del calcio e bisogna valutarle.