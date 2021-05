Beppe Marotta è intervenuto a Sky Sport nel prepartita di Crotone-Inter: "Sappiamo cosa vuol dire vincere, siamo vicini al titolo ma ancora non ci siamo arrivati. Faremo di tutto per toglierci questa grandissima soddisfazione."



L'ARIA DI RESTAURAZIONE ALLA JUVENTUS RIGUARDA ANCHE MAROTTA? - "No. Sono arrivato all'Inter su invito di Zhang e vorrei aprire un ciclo qua. Siamo arrivati in finale di Europa League, ora siamo vicini a un altro traguardo molto importante. Al di là di quello che saranno le contrazioni economiche dovute alla pandemia, che ha bloccato la crescita di molte società". I GIOCATORI NERAZZURRI - "Sono professionisti seri che non hanno creato casi particolari. Si è vista tantissimo la leadership di Antonio Conte, che tutti i giocatori hanno seguito. Se fosse emersa anche solo una mela marcia, il resto del gruppo l'avrebbe isolato prima ancora di noi dirigenti e dell'allenatore. Ma ciò non si è verificato, tutti hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Anche perché pochi di loro hanno vinto in precedenza, quindi questo è un momento di tensione ma anche di forte stimolo per loro. Per arrivare a un traguardo che loro stessi forse non si aspettavano di raggiungere così in fretta".



STEFANO SENSI - "Alcuni giocatori maturano prima, altri dopo. Vedasi Barella, che si è ambientato subito diventando un perno della squadra. Sensi oltretutto ha avuto diversi infortuni, quindi è stato discontinuo nella dichiarazione. È però molto giovane, e insieme a elementi come Barella e Bastoni rappresenta il futuro del calcio italiano".