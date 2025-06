Marotta non ha dubbi: 'L'Italia ha fatto una figura peggiore di quella che abbiamo fatto noi'

Intervenendo nel corso della presentazione del libro di Vito Cozzoli 'L'anima sociale e industriale dello sport', il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è tornato a parlare della crisi della Nazionale e più in generale del sistema calcio:BRUTTA FIGURA - "Perché l’Italia ha fatto quella brutta figura? Me lo stavo chiedendo, forse è stata quasi peggio rispetto a quella che abbiamo fatto noi".SISTEMA DEFICITARIO - "Credo che oggi come Italia siamo un po’ deficitari, lo dico senza colpevolizzare nessuno. Il sistema scolastico poco ha fatto per avviare allo sport i bambini. Tutto è riversato sulle società private che prima si sostenevano con il mecenatismo, oggi però questo modello purtroppo è scomparso. Questa è una situazione che non ha una genesi in questi ultimi anni. Silvio Baldini, dopo la vittoria nella finale playoff di Serie C col Pescara, elencava i campioni di Spagna '82. Ma se guardiamo i campioni di Spagna '82 rispetto ai nostri campioni, e la parola è la stessa, la sostanza è molto diversa. Di conseguenza, l'involuzione di oggi è legata a tanti fattori: probabilmente, le basi di reclutamento è diminuita, i maestri sono cambiati".

MANCANO CENTI FEDERALI - "Oggi gli allenatori delle giovanili sono spinti più alla ricerca del risultato che alla crescita dei ragazzi. Poi c'è la mancanza di strutture, anche negli oratori oggi si pagano le tariffe. Soffriamo la mancanza di centri federali, intesi come punti di riferimento dove i migliori talenti di Inter, Milan, Juventus e Atalanta possano ritrovarsi come avviene nel tennis. Abbiamo i giocatori e gli allenatori migliori, ma probabilmente c'è più una carenza motivazionale che di qualità tecniche.