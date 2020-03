Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, parlando di quando potrebbe essere recuperata Inter-Samp, gara rinviata due settimane fa per la diffusione del Coronavirus: "Questo è un bel rebus. Dovessimo andare avanti in Europa non ci sarebbero più date. L'altra anomalia sarebbe recuperare prima la ventisettesima giornata che la ventiseiesima".



In giornata all'Ansa Marotta aveva dichiarato: "Prima dell'assemblea di mercoledì la Lega ci mandi tutte le sue proposte, non solo quella di giocare a Torino con la Juve il 9: dopodichè l'Inter si pronuncerà. Va ampliato il ventaglio di proposte ci vuole buon senso rispettando anche logiche di calendario...".