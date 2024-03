Con le sue dichiarazioni di ieri, l'amministratore delegato Beppe Marotta ha praticamente annunciato la sua imminente separazione dall'Inter al termine del suo contratto fra due anni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta ha già delineato i suoi piani futuri: nel 2027, al termine del suo contratto attuale, intende ritirarsi.

Con cinquant'anni di esperienza alle spalle, di cui cinquanta trascorsi dietro la scrivania dei club, dalla Serie C alla Serie A, Marotta cerca nuove motivazioni e vuole "restituire" al mondo del calcio parte di quanto ha ricevuto. È intenzionato a dedicarsi alla politica sportiva per promuovere il calcio e lo sport tra i giovani.



Marotta lascia l'Inter: la motivazione

Uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di eliminare la necessità per i bambini di pagare per giocare nei settori giovanili. Marotta crede che l'onere finanziario imposto dalle società scoraggi i talenti potenziali provenienti da famiglie meno abbienti, spingendoli verso altri sport o addirittura all'abbandono dello sport. Inoltre, ritiene che l'educazione fisica debba avere un ruolo più significativo nell'orario scolastico e che sia necessario migliorare gli impianti sportivi, non solo quelli delle società calcistiche, ma anche quelli delle scuole.È un obiettivo che si pone dopo aver arricchito la sua bacheca con trofei grazie al suo lavoro con l'Inter.