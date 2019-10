Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rsi dopo la sconfitta in Champions League contro il Barcellona, in vista della partita contro la Juventus di domenica sera. Queste le sue dichiarazioni, riportate da TMW: "Quella di ieri è stata una partita top, mentre quella contro la Juventus sarà molto importante anche perché siamo in testa al campionato. Sarà una sfida non decisiva, ma la prestazione conterà molto, visto che affronteremo una squadra forte come quella bianconera".