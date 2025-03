Marotta a Sky Sport: "Siamo l'Inter, essere protagonisti è nella nostra storia"

AFP via Getty Images

L'ex amministratore delegato della Juventusè tornato a parlare di scudetto e obiettivi. L'attuale presidente dell'Inter ha infatti rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, spiegando come i nerazzurri vogliano sentirsi protagonisti all'interno della lottama non solo.L'Inter è infatti l'unica italiana ancora in corsa in Champions League, e Marotta ha voluto sottolineare anche l'importanza di Inzaghi. L'ex Juventus è ormai alla sua, e dal 2024 è diventato anche presidente del club.

Le parole di Marotta sull'Inter e il Triplete

"Sicuramente è un momento felice ma con grande e sano realismo. Mancano due mesi e poi ci sarà il Mondiale per Club, una prosecuzione atipica. Siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere, è la nostra storia che lo dice, i nostri meriti"."Io di Triplete non parlo. I dirigenti, gli sportivi e anche i tifosi devono essere sempre ambiziosi. Ambizione non è sinonimo di arroganza o presunzione, le ambizioni ti fanno dare di più. Siamo l’Inter, siamo professionisti abituati a competere, ma dobbiamo competere fino alla fine. L’importante è esserci al momento giusto e noi ci siamo".