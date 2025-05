Inter penalizzata dagli arbitri e silenzio stampa: la spiegazione di Marotta

Getty Images

Le parole di Marotta prima di Como-Inter

è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match che vedrà l'scendere in campo in casa delper l'ultima giornata del campionato di Serie A, ovvero quella che assegnerà lo Scudetto 2024/25. Di seguito ecco le dichiarazioni del presidente nerazzurro.IL FUTURO DI INZAGHI - "Il contratto non è in scadenza, ma scade nel 2026. Noi con Inzaghi abbiamo creato un rapporto di grande simbiosi, credo sia l'artefice principale di questo ciclo straordinario. Non credo ci siano campanelli d'allarme ma non è questo il momento di parlarne. Ci confronteremo al termine del campionato, da noi verrà sicuramente formulata una proposta di rinnovo".

INTER PENALIZZATA DAGLI ARBITRI? - "Noi penalizzati dagli arbitri? Non voglio entrare in questo argomento, soprattutto stasera. Il silenzio è una forma di comunicazione, deve essere interpretata e spiegata. Non è il caso di farlo ora. Non è mancanza di rispetto, c'era un po' di tensione, è giusto gestire quei momenti difficili".