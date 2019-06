L'Inter non molla la pista che conduce a Paulo Dybala. L'attaccante argentino è un pallino di Beppe Marotta, che ha tutta l'intenzione di proseguire nel pressing per portarlo a Milano, nonostante i primi rifiuti del giocatore che da parte sua vorrebbe rimanere a Torino. La stessa Juventus, che non considera incedibile la Joya, preferirebbe la soluzione del trasferimento all'estero, magari come contropartita nella trattativa con il Manchester United per Paul Pogba. Insomma, la prima risposta all'idea di scambio tra Icardi e Dybala è stata un "no grazie". Ma Marotta non getta la spugna, anzi...