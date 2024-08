A margine di un evento presso l'Hotel Sheraton di Milano, Beppeha espresso il suo sostegno alle richieste avanzate da Gabriele Gravina all'Ifab per alcune modifiche regolamentari. In particolare, il presidente della FIGC ha proposto l'introduzione del tempo effettivo di gioco, una misura che ha trovato l'appoggio dell'amministratore delegato dell'Inter. Marotta ha commentato: "Mi sembrano modifiche intelligenti per rendere più fluido l'aspetto regolamentare. Credo sia giunto il momento di adottare il tempo effettivo di gioco: trovo abbastanza impressionante vedere le statistiche sul tempo effettivamente giocato".Ha poi proseguito sottolineando l'importanza di queste innovazioni: "Attualmente, la media dei minuti effettivi di gioco è intorno ai 45 minuti. Questo significa che i nostri tifosi possono apprezzare il bel gioco solo se viene introdotto il tempo effettivo. Sono molto favorevole a queste innovazioni".