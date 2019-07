Corrado Orrico, ex allenatore di Serie A, ha parlato a Sky Sport commentando l'ultimo colpo della Juventus, il centrale olandese dell'Ajax De Ligt: "E' un acquisto formidabile, insieme agli altri due centrocampisti fa pensare che la partenza di Marotta ha liberato il gruppo di dirigenti della Juve per fare scelte più logiche. Prima prendevano sempre attaccanti, ora non c’è più lui e comprano difensori e centrocampisti: questo farà della Juve una squadra di altissimo livello in Champions. In Italia avrà delle noie con l’arrivo di Conte all’Inter”.