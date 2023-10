Presente al Festival dello Sport di Trento, Beppe Marotta, ex dirigente della Juve, attualmente all'Inter, ha raccontato un retroscena del suo passaggio da Torino a Milano: "Si stava chiudendo un ciclo con la Juventus, cosa fisiologica nello sport. Dopo l'annuncio che feci post partita con il Napoli mi arrivò un messaggio di Zhang solo che non avevo salvato il numero. Ho chiamato in causa Urbano Cairo, che so che sono amici, per chiedergli conferma. Da lì ho dato il via libera a organizzare un incontro che si è rivelato molto positivo. La proprietà Zhang appoggia molto il concetto di delega, che è fondamentale nello sport."