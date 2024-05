Beppe, AD dell'Inter, ha parlato a DAZN poco prima della partita con il Verona.- "Sentire e vedersi in video con Zhang era frequente per tutti noi dirigenti, nel contempo si è molto appassionato e come dichiarato da lui è diventato molto tifoso di questa squadra. Spero possa seguire le nostre partite, nello stesso tempo però devo dare il benvenuto a questo fondo nuovo perché è composto da persone che ci danno ampie garanzie".- "Quando si negozia coi calciatori il nodo è sempre quello, non è che sia congelato, abbiamo dovuto rallentare perché ci sono degli aspetti burocratici di avvicendamento da una proprietà all'altra. Normale che ci sia una frenata ma i presupposti sono ottimisti e confortanti, alla base c'è una grandissima volontà del giocatore di continuare con noi e questo è un principio che salvaguarda ogni tipo di negoziazione".