L'ex ad della Juve Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni de Il Mattino di quello che è diventato il movimento calcistico in Italia da qualche anno a questa parte, sottolineando come il nostro sia diventato un campionato di transizione.



'Oggi il nostro è un campionato di transizione, vedere Lukaku e Hakimi che sono arrivati da United e Real e poi al termine della stagione hanno chiesto di andare via. Improvvisamente abbiamo perso posizioni, mi chiedo: perché? Non siamo stati pronti al cambiamento, gli inglesi lo hanno capito partendo dal prodotto in termini di vendita, come per la vendita ai media. Noi in 20 anni abbiamo perso potere competitivo'.