Intervenuto durante la presentazione del libro di Marco Bellinazzo, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche dell'evoluzione del calcio moderno.' Il mio calcio è iniziato quando c'erano pioggia e fango, la segatura sui campi, i tacchetti fissi e non mobili come oggi. E poi è cambiato il modello economico, siamo passati da un calcio fatto di mecenatismo, in cui l'imprenditore locale sentiva forte anche la rivalità cittadina, penso al derby Moratti-Berlusconi, a un sistema in cui le proprietà sono straniere'.