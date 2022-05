Beppe Marotta ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, svelando: ​“Allegri? Devo dire la verità, un contatto c’è stato, anche perché non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Inzaghi. In quel momento Allegri era libero e rappresentava certamente un profilo interessante”.



GOL PIU' DETERMINANTE - “Sicuramente quello di Alexis Sanchez. Lì se fai goal vinci. Mi era già capitato di vincere delle finali, ma non così. Se penso al mio modesto palmares, dico che ha lasciato il segno più forte”.