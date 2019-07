Beppe Marotta, nella conferenza stampa congiunta con Antonio Conte, ha parlato della possibilità di Mauro Icardi alla Juve: "Quando si definisce un progetto, ci vogliono i profili giusti. Abbiamo deciso, con la condivisione di tutti, di arrivare a questa conclusione. Sofferta. Siamo gente di esperienza in questo settore, abbiamo l'obbligo di rispettare gli uomini e giocatori che sono asset societari. Le scelte vanno fatte con coraggio, non vogliamo depauperare questi patrimoni. Siamo sicuri di poter fare del bene per questa società. Dichiararlo ufficialmente fa parte di questo mondo, non mancheremo di rispetto e si alleneranno con lui. Juve? In questo momento lo escludo, non ci sono le minime condizioni. Oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro. Vediamo quali saranno le società che saranno in grado di soddisfare il giocatore, e poi la società. Della Juve non si vede neanche l'ombra".



OTTIMISMO - "Se Icardi dovesse rimanere? Ne riparleremmo a fine mercato. Ma siamo ottimisti e abbiamo una visione diversa adesso".



DYBALA-ICARDI - "​Giusto parlare di cose che si possono concretizzare. Utopistico immaginare Dybala-Icardi. Conosco Dybala, non solo per le caratteristiche tecnica. E' un ottimo giocatore. Ipotizzare uno scambio del genere è utopistico. Tutto è aperto, stiamo alla finestra e vediamo che succede"