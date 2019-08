Beppe Marotta ha le idee chiarissime. L'amministatore delegato dell'Inter ha chiuso oggi l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United, mentre Mauro Icardi resta fuori dal progetto nerazzurro, in accordo con il presidente Steven Zhang e l'allenatore Antonio Conte. Marotta lo ha confermato ai microfoni di Sky Sport, con queste parole: "Incontro con Icardi? Tutto tranquillo. La nostra posizione rimane quella di ieri? Sì. Ottimisti per Sanchez? Sempre ottimisti". E la Juventus resta alla finestra per l'acquisto di Maurito.