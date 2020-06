Secondo quanto riporta Sky Sport, i 50 milioni che l'Inter ha incassato per il cartellino di Mauro Icardi saranno interamente investiti sul mercato. L'idea di Beppe Marotta è quella di prendere due obiettivi della Juventus: Tonali e Kumbulla. Il primo è uno dei primi obiettivi nella lista di Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo della Vecchia Signora, il secondo è il difensore del Verona che tuttavia non rappresenta una priorità per il club bianconero.