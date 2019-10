Your browser does not support iframes.

Robe di allenatori, e poi di dirigenti. Il Corriere dello Sport sposta il focus su Milan e Napoli, in attesa di Inter-Juve. 'Spalletti, il gran rifiuto', è il titolo in alto del CdS, riferendosi al 'clamoroso no al Milan' dell'allenatore. In grande, 'Carlo al bivio': Ancelotti vuole risposte sul futuro del suo gruppo. E la Juve? In questo caso c'è un confronto Agnelli-Marotta, con quest'ultimo che 'guarda la Juve dall'alto'. "A dodici mesi dall'addio - scrive il giornale - ecco la rivincita con l'Inter a +2 dai bianconeri".



Intanto, su Tuttosport, 'Messi lancia l'Inter contro CR7': "I complimenti del fuoriclasse argentino ai nerazzurri dopo la serata del Camp Nou: 'Grandissima squadra'. Lippi gioca il match del Meazza, il capolavoro di Conte, le nuove certezze di Sarri.