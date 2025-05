Marotta e le finali europee indigeste: ne ha già perse cinque tra Juventus e Inter

Tutte le finali europee perse da Marotta

Come i goal clamorosamente subiti questa sera dall' nella finale di Champions League contro il PSG , ma anche come le finali europee perse danella sua carriera, prima da dirigente dellae poi, appunto, da presidente del club nerazzurro. Comincia tutto a Berlino, il 6 giugno 2015: la squadra bianconera, guidata da Massimiliano Allegri e protagonista di una super cavalcata, cade all'ultimo atto della competizione contro il(3-1, con l'ultimo goal dei catalani arrivato al 97').

Il triste copione si ripete due anni dopo, a Cardiff: è il 3 giugno 2017 e la Vecchia Signora perde 4-1 contro il, dopo un ottimo primo tempo e una ripresa vissuta in totale confusione; anche qui, l'ultima rete degli avversari arriva comunque a pochi istanti dal fischio finale, con Marco Asencio.Cambia il club ma non il risultato per Marotta. Che all'Inter - quando non è ancora presidente - vede subito sfumare la vittoria dell'Europa League: è il 21 agosto 2020 (il programma del torneo si era dilatato per via della pandemia) e la squadra nerazzurra di Antonio Conte perde a Colonia per 3 a 2 contro il, habitué della seconda competizione europea per importanza.Si arriva ai tempi più recenti con le due finali di Champions League, che i milanesi riescono a conquistare in un arco di tempo di tre anni esattamente come aveva fatto in precedenza la Juventus. È il 10 giugno 2023 quando l'Inter a Istanbul, pur mettendo in campo una prestazione più che positiva, si vede costretta ad arrendersi aldi Pep Guardiola, a cui basta un goal di Rodri - poi Pallone d'Oro - per assicurarsi il trionfo. E poi oggi, 31 maggio 2025. Con la differenza che quella contro ilè una sconfitta di proporzioni storiche, un 5-0 che mai si era registrato prima in una finale di Champions."È stata una serata negativa, l'avversario ci ha surclassato, è una sconfitta meritata. Questo non deve macchiare tutto quello che è stato fatto di buono in stagione, anche in Champions League. Siamo arrivati in finale dopo aver battuto squadre importanti, tra le quali Bayern Monaco e Barcellona. Siamo caduti in modo fragile, io voglio ringraziare i miei giocatori e il mio allenatore, il cammino ha dimostrato che questo gruppo, questa squadra, questa società merita questo palcoscenico", l'analisi nel post partita di Marotta . Che per la quinta volta è arrivato lì, a un passo dal sogno più grande, senza però riuscire a metterci sopra le mani.





