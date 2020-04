1









L'Inter fa sul serio per Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, il club nerazzurro è pronto ad offrire 20-30 milioni di euro ai viola aggiungendo poi contropartite come Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti, tutti profili graditi al club toscano. Beppe Marotta spera così di bruciare la concorrenza della Juventus che ha puntato Chiesa da ormai un anno. Anche la Juve pensa di offrire alcune contropartite per abbassare le pretese del club viola tra cui Daniele Rugani e Rolando Mandragora, che tornerà in bianconero per 26 milioni di euro.