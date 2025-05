Marotta esulta dopo Inter-Barcellona: 'La partita più bella della mia carriera, siamo tra i grandi'

Getty Images

Al termine di un rocambolesco Inter-Barcellona, terminato 4-3 ai tempi supplementari, i nerazzurri hanno staccato il pass per la finalissima di Champions League che si giocherà sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.La squadra di Simone Inzaghi, che era già arrivata in finale nel 2023 a Istanbul contro il Manchester City, avrà dunque una nuova occasione per mettere le mani sul trofeo più prestigioso del continente. A contendere la coppa dalle grandi orecchie a Lautaro e compagni sarà una tra PSG e Arsenal.Dopo l'incredibile vittoria, il presidente Giuseppe Marotta ha parlato alla stampa in zona mista, esprimendo tutta la sua felicità. Di seguito le parole del massimo dirigente interista.

LA VITTORIA PIU' BELLA - "Siamo tra le grandi e lo siamo con grande merito e con grande determinazione. Era quello che volevamo e abbiamo raggiunto l'obiettivo. È stata la partita più bella della mia carriera? Da un punto di vista delle emozioni sicuramente sì, anche dell'adrenalina. È stato uno spot per tutto il calcio mondiale".