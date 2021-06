Beppe Marotta è intervenuto a Sky Sport per raccontare le condizioni di Christian Eriksen: "Ha scritto un messaggio nel nostro gruppo interno Inter, ha tranquillizzato tutti e auspicato il ritorno in campo. Questo è molto bello. Le immagini facevano presagire qualcosa di drammatico, sono stati momenti di trepidazione e paura, ma alla fine è tutto finito in una situazione lieta e positiva per tutti. Non posso entrare troppo nel merito, dato che la situazione clinica è tra le mani soprattutto della Federcalcio danese. Posso dire che Eriksen ha risposto positivamente dell'intervento importantissimo di Kjaer e della struttura sanitaria presente allo stadio, e oggi possiamo raccontare ciò che è successo senza che siano accadute cose più drammatiche. Bello vedere le manifestazioni di affetto verso di lui da parte di altri club, tifosi e personaggi del mondo dello sport, che si è unito negli auguri".