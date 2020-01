L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della partita dei nerazzurri a casa del Lecce (alle 15.00). Dal mercato al caso Politano, ecco le sue parole: ​"Lazio per lo Scudetto? Sta facendo benissimo, va sicuramente messa in conto".



CASO POLITANO - "Innanzitutto penso ci sia stato una risonanza mediatica eccessiva. Spinazzola è un ottimo professionista che ho conosciuto alla Juve, credo che nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste considerazioni, la società non poteva chiudere questa trattativa e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo andare avanti. Ricordo che Davide Santon per tre volte non ha trovato collocazione per situazioni analoghe, anche a me sono successe cose simili. Quando si tratta di operazioni da 55 milioni, compresi tutti i costi, è giusto che la società analizzi tutte le valutazioni da fare".



IL FUTURO DI POLITANO - "Devo dire che le foto fatte a Roma non dipendono dalla nostra gestione, Spinazzola non ha fatto foto con noi... Poi siamo in un mondo dove queste cose capitano e capiteranno in futuro, il compimento di quelle valutazioni è obbligatorio per l'acquirente perché una trattativa così pesante non si può definire senza queste valutazioni. Massimo rispetto per Politano, col quale abbiamo parlato spiegandogli la situazione. Siamo professionisti abituati a vivere con queste situazioni, oggi è un nostro giocatore e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi da qui alla fine del mercato",



ERIKSEN - "E' un giocatore del Tottenham, che va in scadenza a giugno. Il fatto di essere stato a cena con l'agente è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno ne passa, c'è concorrenza e non sappiamo cosa succederà".



GIROUD - "E' normale che il management lavori per imbastire questa o quella trattativa e valuti che il rischio di non concludere ci sia. Non nego che abbiamo parlato con l'entourage di Giroud, faremo le giuste valutazioni. Le due operazioni potrebbero essere legate, ma ciò che non succede oggi nel mercato può succedere domani".



MOSES - "E' un candidato, sicuramente".