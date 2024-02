L'ex dirigente della Juve, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida tra Inter e Atletico.'Questo è gruppo che in quasi totalità è insieme da tanti anni, ha percorso un cammino di difficoltà e grandissima esperienza, che è la caratteristica più importante della squadra con il senso di appartenenza per indossare maglia prestigiosa. Siamo meglio organizzati grazie ad un grande allenatore in crescita. Tutte queste componenti depongono in maniera favorevole per nostro immediato futuro. Cosa temiamo dell’Atletico? La qualità di palleggio, in controtendenza rispetto all’Atletico che siamo stati abituati a vedere nel corso degli anni, è molto più spigliata rispetto a prima quando basava sulla fase difensiva la sua forza. A mio giudizio sarà una bella partita'.